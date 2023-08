FALCONARA La vita del metronotte è rischiosa e piena di insidie. Ne sa qualcosa la guardia giurata cinquantasettenne della Mondialpol Vedetta 2 che alle 3,30 della notte tra sabato e domenica, nei pressi dei Bagni Blu nelle vicinanze del Baraonda a Falconara Marittima, stava svolgendo minuziosamente il suo lavoro di controllo e ispezione sul lungomare falconarese a bordo del veicolo di ordinanza. Mentre stava rientrando da uno dei giri di ispezione che nelle ore notturne del fine settimana i vigilantes della Vedetta 2 Mondialpol eseguono al fine di controllare il litorale ed evitare problemi di ordine pubblico, la guardia giurata è stata aggredita da un uomo in evidente stato di ebbrezza.

Le urla ingiuriose

L’ubriaco, esagitato e minaccioso, ha aperto lo sportello dell’automobile del metronotte proprio mentre l’operatore stava inserendo le chiavi per rimettere in moto il mezzo e lo ha colpito selvaggiamente, urlando frasi ingiuriose e offensive. «Qui voi non dovete esserci – gridava l’uomo in preda ai fumi dell’alcol – la spiaggia non è vostra, andate via». Il metronotte è uscito dalla vettura ed ha cercato di allontanare il balordo che era divenuto, nel frattempo, sempre più aggressivo e violento. L’operatore della Vedetta 2 Mondialpol ha richiesto l’ausilio e l’intervento urgente del collega che stava svolgendo in un’altra autovettura la sua stessa mansione, specificando che un uomo in stato di ebbrezza lo stava aggredendo ed ha anche telefonato al 112 per richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine perché la situazione si era fatta pesante e non poteva essere gestibile da un solo operatore. Mentre la guardia giurata aggredita stava telefonando per chiedere rinforzi, il balordo si rialzava più volte da terra ed assaliva nuovamente il vigilante, lanciandogli contro anche un lettino da mare.

La difesa

A quel punto al metronotte non è restato altro da fare che utilizzare lo spray urticante in dotazione perché l’ubriaco non dava segno di ravvedimento né di riuscire a calmarsi. Lo spray ha ottenuto l’effetto desiderato e il balordo è rimasto per alcuni minuti, inerme e stordito, seduto a terra. Dopo poco tempo sono giunti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Ancona che hanno provveduto a raccogliere testimonianze sull’episodio e, poco dopo, anche il collega del metronotte che stava svolgendo il suo servizio sul lungomare falconarese. E’ giunta sul posto anche un’ambulanza ed in quel momento l’uomo, ancora sotto l’effetto dell’alcol, è tornato ad essere minaccioso ed aggressivo anche di fronte alle forze dell’ordine.

Le minacce

«Ti ammazzo», continuava ad urlare l’aggressore rivolto al metronotte che nel frattempo aveva deciso di raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove è stato medicato per le ferite ed i traumi riportati e da dove è stato dimesso nella tarda mattinata di ieri, dopo la notte trascorsa sul lettino del pronto soccorso. Anche l’aggressore è stato trasportato all’ospedale di Torrette dove è giunto ancora in evidente stato di alterazione e di ebbrezza.