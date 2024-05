FALCONARA Era la sua scuola e si è commossa la sindaca Signorini ieri mattina quando ha presenziato all’inizio della demolizione della Giulio Cesare di via della Repubblica. Il plesso era chiuso dal 2020 perché non aveva superato le verifiche sulla vulnerabilità sismica. Al suo posto il Comune hcostruirà un nuovo polo scolastico che accoglierà i ragazzi della Giulio Cesare, i bambini della Leopardi - che dal 2021 sono stati trasferiti nell’istituto Gesù Bambino per l’inadeguatezza alla normativa antisismica - e quelli della Peter Pan, inglobando anche la scuola elementare affacciata su via Leopardi.

Il ricordo

«Ho frequentato questa scuola – ricorda la sindaca – a cui sono legata da tanti aneddoti. Avevamo costruito un rapporto speciale con i docenti, in particolare con la professoressa di italiano Lopez e con quella di ginnastica Gismondi. La chiamavamo “la media di sopra” per distinguerla dalla Leopardi, all’epoca Ferraris. Ricordo che con la prof De Anna avevamo formato un coro che aveva anche vinto un premio, il Microfonino d’oro. Al primo anno sono stata la migliore studentessa di Falconara: in pagella avevo tutti 9 e due 10, tanto che mi premiarono anche al circolo cittadino. Provo una grande nostalgia, ma mi conforta sapere che, al posto del vecchio plesso, sorgerà una nuova scuola, adeguata alle esigenze delle future generazioni e soprattutto sicura per i ragazzi, gli insegnanti e il personale».

Costruita alla fine degli anni ‘50, la scuola in 65 anni ha accolto migliaia di falconaresi, per i quali è stato un luogo di apprendimento e di socializzazione. La demolizione, che durerà circa un mese, viene eseguita con uno speciale macchinario che ha reso possibile mantenere aperta la viabilità, mentre l’eliminazione della polvere avviene attraverso l’utilizzo di getti d’acqua. Il vecchio edificio lascerà posto a una vera e propria cittadella scolastica che accoglierà scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Saranno costruiti 3 edifici che si svilupperanno tra via della Repubblica e la sottostante via Leopardi, suddivisi su 4 livelli collegati tra loro da scivoli, scale e ascensori.