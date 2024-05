Fermato in auto con droga e soldi, arrestato dai carabinieri un pusher di 28 anni ad Ancona

ANCONA - I carabinieri del Norm - Sezione Radiomobile - della Compagnia di Ancona, nel corso di un servizio di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza del reato, un uomo, maceratese di 28 anni.

In particolare, i militari hanno proceduto al controllo dell’autovettura Volkswagen golf sulla quale l’uomo transitava altezza Piazza Ugo Bassi: i carabinieri notandone subito l’atteggiamento nervoso ed agitato lo hanno fermato e hanno trovato nascosto nel bagagliaio della vettura, un pezzo di 99.7 grammi di Hashish e soldi in contanti suddivisi in banconote da 50 euro per un totale di 1040 euro.

Una volta deciso di procedere ad un controllo ancora più approfondito presso la sua residenza nel maceratese, e con l’ausilio dei reparti Arma locali, sono stati ivi rinvenuti ulteriori 445 grammi di sostanza di colore bianco in un sacchetto di plastica, un pezzo di hashish del peso di 0.949 grammi, ulteriori 0.399 grammi di marijuana dei bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

L’uomo è stato accompagnato presso il Tribunale di Ancona per il rito direttissimo dove è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.