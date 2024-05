ANCONA Un solo plesso è operativo e funzionante. Un altro è stato appena demolito - quello dell’ex nido Sabin - e andrà ricostruito. Il terzo è fatiscente, immerso nel degrado. Il complesso delle scuole Savio staziona in un limbo indefinito, tra la riqualificazione e l’abisso. Due volti opposti della stessa medaglia. In mezzo, c’è lo stabile sottoposto a una ristrutturazione antisismica 11 anni fa ma oggetto di un crollo di pezzi di mattone, avvenuto giovedì mattina.

Gli intoppi

Colpa delle infiltrazioni? Lo diranno i tecnici. Per ora, un piano intero nel corpo C (quello della primaria) è off limits a scopo precauzionale. Di fatto, l’unico “sano” è corpo D, quello che ospita provvisoriamente i bimbi della Sabin. Ma solo alla fine dell’anno scorso è stato riaperto, dopo una tortuosa riqualificazione antisismica da 2 milioni. Dopo l’appalto nel 2019 a un pool di imprese romane che in 520 giorni avrebbe dovuto ristrutturare i corpi D e B, il contratto era stato rescisso un anno dopo, quindi i lavori erano stati affidati a un nuovo raggruppamento. Nel 2022, la risoluzione-bis per gravi inadempienze, ma in mezzo ci si è messo pure il Covid, oltre all’impennata dei prezzi dei materiali. A dicembre 2022 il dietrofront, suggellato da un accordo transattivo firmato con il Comune, con l’impegno, però, a completare solo il corpo D della Savio. E il B? È rimasto nel degrado, preso di mira dai vandali: un peccato, visto che ospitava un museo di scienze naturali, istituito nel 2003.

L’ostacolo alla riqualificazione ha un nome solo: risorse economiche. Quelle che mancano per restituire allo stabile una funzionalità che porterebbe anche lo stesso quartiere a non avere più sulle spalle un covo di vandali e sbandati. L’idea del Comune: demolire una parte della vecchia scuola per recuperarne un’altra, «destinando gli spazi a 5 aule e una mensa a servizio della primaria» ha spiegato l’assessore Stefano Tombolini. Ma ad oggi, appunto, rimane solo sul piano delle idee. Va meglio, invece, all’asilo Sabin che, se non altro, ha avviato il percorso per la sua rinascita. Sono ormai terminate le demolizioni del vecchio edificio dove verrà costruita una nuova scuola, pronta ad ospitare 60 bambini fino ai 3 anni. Si tratta di un progetto del valore di 2.670.000 euro, finanziato quasi completamente (2.402.400 euro) dal Pnrr.

Il nido

Il nuovo edificio avrà una superficie lorda pari a circa 910 mq e le attività funzionali alle sezioni del nido saranno tutte sul piano terra dell’edificio, mentre al piano superiore sono previsti dei locali ad utilizzo magazzino e servizi per il personale e i genitori. Il cantiere è stato consegnato a fine 2023. Essendo il progetto finanziato in larghissima parte con i fondi del Pnrr, il cantiere dovrà essere chiuso entro la fine del 2025. Le Grazie avranno così un nuovo asilo nido, servizio attualmente carente all’interno del quartiere.