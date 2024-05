ANCONA Il destino, per una volta benevolo, ha fatto sì che l’aula fosse vuota al momento del crollo. Un puro caso: i bambini stavano svolgendo un’attività didattica in un’altra sezione della scuola e avevano da poco lasciato la classe in cui, senza preavviso, pezzi di mattoni sono caduti dall’alto. La pioggia di pesanti calcinacci si è trascinata dietro pure un pannello in cartongesso. Altro colpo di fortuna: il cedimento è avvenuto nella parte laterale dell’aula, a ridosso della parete su cui sono appesi gli elaborati degli alunni.

L’odissea

Non c’è pace per il polo scolastico Savio di via Torresi, che dal 2008 insegue un restyling andato avanti a pezzi e tra mille intoppi, qui dove gli alunni fanno lezione nell’unico plesso ristrutturato (che ospita asilo e primaria), accanto a un edificio-fantasma (il corpo B, uscito dalla grazia di ogni ristrutturazione) e a un altro appena demolito e da ricostruire (l’ex asilo Sabin). Giovedì mattina il controsoffitto ha dato pericolosi segnali di instabilità: nessuno si è fatto male, ma è scattata l’emergenza con tanto di evacuazione, a scopo precauzionale, dell’intero primo piano dell’ala C (sede della primaria), la cui ristrutturazione antisismica (per 1,5 milioni) era stata completata nel giugno 2013. Tutti i 139 bambini ora sono ospitati al piano terra, con disagi legati alla turnazione nelle aule e alcune lezioni che si tengono all’aperto. Il Comune è intervenuto sul posto con i tecnici dei vari uffici.

«Abbiamo incaricato una ditta esterna per verificare il danno ed effettuare le manutenzioni necessarie - spiega l’assessora alle Politiche educative, Antonella Andreoli -. Nessuno è stato coinvolto dal cedimento, le classi sono state spostate ma sempre all’interno dell’istituto». Sono 7 le aule chiuse per essere sottoposte ad uno screening approfondito. «Anche se non è emerso alcun problema strutturale, abbiamo scelto di liberare tutto il primo piano per consentire agli operai di eseguire le verifiche e lavorare con meno problemi, visto che manca poco alla fine dell’anno scolastico - puntualizza la professoressa Silvia Del Monte, preside dell’istituto comprensivo Grazie-Tavernelle -. I bambini sono stati trasferiti al piano terra, dove utilizzeremo per le lezioni anche i laboratori e la palestra, facendo una turnazione e limitando i disagi».

Le cause

L’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, entra nel tecnico: «Si è verificato uno sfondellamento, cioè il distaccamento della parte inferiore delle pignatte del solaio - spiega -. Parliamo della parte laterizia, non strutturale. Le cause? Forse un’infiltrazione diffusa in più punti». Per questo è scattata la verifica del controsoffitto di tutte le aule al primo piano. «Una ricognizione è già stata eseguita - aggiunge - e c’è l’ipotesi di effettuare un intervento a con reti antisfondellamento, in modo tale che le classi siano restituite agli alunni in sicurezza in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico.