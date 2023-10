MAIOLATI SPONTINI - Si sono vissuti momenti di grande apprensione attorno alle 12,30 di ieri in via Risorgimento, a Moie. Un uomo di 47 anni di origine straniera è caduto dal secondo piano della sua abitazione situata in via Risorgimento. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, su cui indagano i carabinieri, l’uomo era rimasto chiuso fuori di casa e stava tentando di rientrarvi: si è arrampicato sul balcone del suo appartamento al secondo piano, di fronte ai giardini pubblici.

Probabilmente a causa della ringhiera del balcone resa viscida dalla pioggia che stava cadendo, il 47enne ha maldestramente perso la presa con le mani ed è precipitato al suolo da circa sei metri di altezza. Immediatamente i vicini di casa, si sono avveduti dell’accaduto e hanno chiamato i soccorsi, telefonando al numero d’emergenza 112. Sul posto a prestare i primi soccorsi all’uomo, ferito e dolorante ma sempre vigile, sono giunti gli operatori sanitari a bordo di un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana. I sanitari, viste le condizioni del paziente, hanno poi provveduto immediatamente al trasporto al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove l’uomo è stato ricoverato in codice rosso.

I testimoni

I testimoni presenti in via Risorgimento e nelle immediate vicinanze che hanno notato l’uomo a terra, dopo il pauroso volo, hanno detto di averlo visto sempre cosciente: non è in pericolo di vita, nonostante i politraumi riportati dopo la rovinosa caduta e alcune fratture. I carabinieri stanno ancora procedendo alle indagini, cercando di capire precisamente le cause dell’incidente occorso all’uomo di origine straniera. Da una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe trovato la serratura del proprio appartamento bloccata, così, anziché chiedere aiuto, si sarebbe arrampicato nel pericoloso tentativo di entrare da una finestra. Poi è volato di sotto.