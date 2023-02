Ancona, cocaina e hashish al posto dei fazzoletti: lei tenta la fuga, lui getta la droga dalla finestra

ANCONA - Al posto dei fazzoletti aveva cocaina e hashish. Coppia denunciata per spaccio di droga. Sabato pomeriggio la Squadra Volanti della Questura di Ancona, transitando in via Sparapani, ha controllato alcune persone ferme davanti ad un bar. Nella circostanza, gli agenti hanno individuato all’interno del locale una donna, con precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il controllo in casa

La ragazza, alla vista della polizia, di è data alla fuga sul retro del bar come per sottrarsi ad un eventuale controllo. Raggiunta immediatamente, è stata pizzicata nell’atto di prelevare qualcosa dall’interno di una borsa. Si è giustificata con con banali motivazioni e, invitata a mostrare quanto contenuto nella borsa, ha ammesso detenere della sostanza stupefacente: 5 dosi di cocaina e hashish nascoste in un pacco di fazzoletti vuoto. Nel taschino della borsa aveva inoltre 370 euro in contanti. Considerate le circostanze e i precedenti specifici è scattata la perquisizione anche l’abitazione che condivideva con il compagno. L'uomo, alla vista della polizia, ha gettato dalla finestra un involucro nell'aiuola condominiale. Dentro c'erano altri 6 grammi di cocaina. I due sono stati così portati in Questura e denunciati, in concorso, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.