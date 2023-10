Sesso alla finestra in piazza a Lecce: il video della coppia diventa virale

Un rapporto sessuale tra una giovane coppia consumato sul parapetto di una finestra aperta, spalancata sulla piazza Sant'Oronzo a Lecce. La scena è stata ripresa da chi era presente e probabilmente ha apprezzato lo spettacolo offerto, in modo plateale ed esibizionistico, a tutti i passanti.

Il video diventa virale

L’episodio si è verificato ieri sera, nel cuore del centro storico leccese, e quel momento di intimità è divenuto pubblico, con ogni probabilità, con l'intenzione di divenire tale. Proprio in queste ore, infatti, il video corre sul web e nelle chat di chi vive nella città pugliese.

E con la complicità virale del web sta valicando i confini regionali.

Davanti al patrono

La scena a due passi dalla colonna su cui era poggiato il santo patrono nei recenti festeggiamenti, non regala propriamente una bella immagine alla città. Non si sa, però, se i due protagonisti siano del posto o turisti ignari dell'articolo di legge, “atti osceni in luogo pubblico”.