Rebecca Loos, chi è e cosa fa oggi la (presunta) amante di David Beckham: «Avrò sempre quell'etichetta»

Fu soprannominata in molti modi: "rovina matrimoni", "ossessionata dal sesso", "squallida seniorita". Rebecca Loos, la presunta amante di David Beckham torna alla ribalta dopo quasi 20 anni perché quella relazione, che per molto tempo finì sulle pagine dei giornali, è raccontata ora nel documentario Netflix sulla vita dell'ex calciatore.

Insultata in diretta tv

Impossibile non ricordare quando indossando un miniabito (non una sua scelta, confessò in seguito) "molto attillato, corto e aperto dietro", fu attaccata in diretta tv da Sharon Osbourne, il giudice della serie " X Factor: Battle Of The Stars". «Prova a fare lo spettacolo di domani con le mutande addosso. Aiuterebbe a scaldare la voce», disse valutando il suo seno sottoposto a intervento chirurgico e accusandola di emanare una 'brutta atmosfera'.

La storia venduta a un giornale



Era il 2003 e il David Becham era appena sbarcato a Madrid per giocare nel Real, mentre l’ex Spice Girls era rimasta nel Regno Unito per non stravolgere la vita scolastica dei due figli, Brooklyn e Romeo. Una lontananza sulla quale i tabloid ricamarono parecchio, iniziando a speculare su una presunta relazione di Beckham con l’assistente personale Rebecca Loos. Si dice che lei aveva venduto la storia della sua presunta relazione al quotidiano News of the World.

Chi è lei

Rebecca, figlia di un diplomatico, bella, eloquente e istruita privatamente, aveva lavorato come assistente di David a Madrid, e fu subito etichettata come una 'Sleazy Senorita' ossessionata dal sesso. Dopo lo scandao posò in topless per riviste maschili e pontificò sullo stato del matrimonio dei Beckham (dicendo che non sarebbe durato). ). I Beckham, nel frattempo, superarono lo scandalo per costruire il loro sano marchio di famiglia, che ora vale circa 360 milioni di sterline, e si rifiutarono di commentare pubblicamente le accuse. Finora.

Il racconto nel documentario

Quasi 20 anni dopo, la coppia ha finalmente affrontato le conseguenze delle accuse nel documentario Netflix in quattro parti Beckham, iniziato mercoledì.

Victoria ha descritto i mesi successivi allo scandalo come i "più duri" della sua vita, mentre David ha detto che "si sentiva fisicamente male ogni giorno" mentre lottava per salvare il suo matrimonio. Entrambi, ha detto, si sentivano "annegati".

Cosa fa Rebecca oggi

Ma che dire di Rebecca? La reputazione che aveva acquisito come la donna più odiosa della Gran Bretagna era giustificata? Ora ha 46 anni, è un'istruttrice di yoga e vive un'esistenza isolata sulle montagne norvegesi con il marito medico e i loro due figli. Quindi è sicuro dire che la vita è cambiata radicalmente. In questi giorni Rebecca parla raramente con la stampa e i suoi post sui social media dipingono un quadro idilliaco di "passeggiate curative", vasche idromassaggio e verticali. Eppure le cicatrici, forse, sono profonde. Si è dichiarata "alterata" dal calvario e "utilizzata per valutazioni e notorietà". Soffriva di depressione e ha detto che "avrà sempre quell'etichetta: essere la ragazza che ha affermato di avere una relazione con Beckham". E nonostante tutto il suo ritrovato zen, ha ammesso di sentirsi "impotente" e ha detto, con il senno di poi: "Non sempre mi hanno dato i migliori consigli e non sempre ho preso le decisioni migliori". "So che alcune persone penseranno sempre che sono una persona terribile", ha detto. "A volte prendi decisioni che se guardi indietro, cambierebbero. Ma non posso cambiare le cose, quindi affronto la situazione nel miglior modo possibile.'