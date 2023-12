David Beckham, auguri di Natale: «Grato per tutto». Ma il dettaglio non sfugge: maretta tra Victoria e la nuora Nicola Peltz?

Natale è una delle feste preferite dalle persone perché riunisce le famiglie che si ritrovano a festeggiare attorno a tavole imbandite con decorazioni e pietanze gustose e, così, vale anche per i Beckham. David, Victoria e tutti i loro figli si sono ritrovati a festeggiare insieme il 25 dicembre e, per l'occasione, hanno scattato qualche foto, poi, pubblicata su Instagram. Un dettaglio, tuttavia, non è sfuggito ai fan e riguarda proprio Victoria e la nuora Nicola Peltz.

Il post Instagram di David Beckham

David Beckham e la sua famiglia stanno trascorrendo le feste natalizie a Miami, Stati Uniti dove il clima non è sicuramente freddo e permette di indossare t-shirt e costumi da bagno. L'ex stella del Manchester United ha pubblicato alcune foto insieme a Victoria e ai figli e, dopo l'ultimo scatto in cui tutti indossano il cappellino di Babbo Natale, ha scritto: «Buon Natale alla mia meravigliosa famiglia, sono davvero grato per tutto ciò che fanno per me, vi amo tutti». Il post, come succede sempre, ha riscosso moltissimo successo e i fan di tutto il mondo hanno commentato con frasi di auguri e di complimenti per la bella famiglia. Tuttavia, qualcuno un po' più malizioso, ha notato le pose di Victoria e Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn Beckham, e si è chiesto come sia il rapporto tra le due.

Victoria Beckham e Nicola Peltz

L'ultima foto in particolare ha attirato l'attenzione dei fan dei Beckham: Victoria è accanto al figlio Brooklyn che regge un bicchiere di vino e lo abbraccia con il braccio destro (guardando dalla loro prospettiva), accanto a lei, a sinistra, c'è la nuora Nicola Peltz che sorridente le mette un braccio dietro alla schiena. Tuttavia, l'ex Spice Girl, tiene la mano ben salda dentro alla tasca del suo accappatoio e non ricambia il gesto della modella. In tanti si sono chiesti se la foto possa essere rivelatrice di qualche maretta in corso tra le due, anche se, più volte, Victoria ha ribadito di avere un ottimo rapporto con Nicola che, comunque nelle foto, appare sempre molto sorridente e serena.