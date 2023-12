Louis, Charlotte e George nella nuova foto di Kate e William per gli auguri di buone feste

Una nuova foto per augurare a tutti un felice Natale è stata pubblicata dall'account ufficiale di Kate e del principe William proprio la mattina del 25 dicembre, e ancora una volta sono tutti rimasti conquistati dai sorrisi aperti e spontanei dei tre figli della coppia reale, vale a dire Louis, Charlotte e George.

Ancora una volta, l'immagine è in bianco e nero e la principessa Charlotte è al centro, le braccia intorno alle spalle dei suoi fratelli mentre li stringe a sé e guardano tutti e tre vferso la fotocamera. La didascalia recita: «Auguriamo a tutti un Buon Natale, dalla nostra famiglia alla vostra!».

Il Natale della famiglia di William e Kate

La fotografia è opera del fotografo Josh Shinner, che già si era occupato della foto di famiglia di quest'anno e ha lavorato già per Florence Pugh, Jodie Comer e Sam Smith, tra gli altri. Ancora una volta, sembra che l'intento sia mostrare il lato più spontaneo dei tre reali e per questo l'abbigliamento scelto per Charlotte, Louis e George è molto semplice: un paio di jeans, una maglietta bianca e un grande sorriso.

La pubblicazione della foto arriva solo poche ore dopo che la famiglia è stata vista e ripresa al concerto natalizio della principessa Kate all'Abbazia di Westminster.

Naturalmente, come riporta il Daily Mail, sono tutti rimasti affascinati nel vedere i soliti e rassicuranti dispetti di Louis che spegne la candela della sorella e fa delle adorabili smorfie.

Il principe William insieme a Kate e al resto della famiglia, avrebbero poi raggiunto il Re e la Regina per le celebrazioni di Natale a Sandringham, la residenza privata nel Norfolk che da tradizione li ospita in questo periodo di festa. Poi, la famiglia raggiungerà Carlo e Camilla per la messa del mattino alla chiesa di Santa Maria Maddalena.

Secondo la tradizione reale di Natale, c'è il saluto della famiglia alle persone fuori dalla chiesa e poi un pranzo con il tacchino e i vari contorni e condimenti del caso. Poi, alle 15 del 25 dicembre, c'è stato il secondo discorso natalizio di Re Carlo, quest'anno in diretta dalla stanza di Buckingham Palace che porta direttamente all'iconico balcone della residenza.

Re Carlo, proprio come la Regina Elisabetta, scrive lui stesso i suoi discorsi e lo scorso anno ha seguito il modello della madre con una riflessione personale sui dodici mesi passati, un impianto cristiano e un'attenzione ai temi di attualità. Quest'anno si è concentrato sulla questione ambientale.