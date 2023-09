Regina Elisabetta, la famiglia reale sorprende le Poste: «Grazie per il meraviglioso tributo»

Un'interazione decisamente curiosa quella tra la famiglia reale inglese e Poste Italiane, ma piena di calore e gratitudine. Vediamo cosa l'ha causata.

Per chi non ne fosse al corrente, Poste Italiane già da tempo si occupa di rilasciare delle edizioni speciali di francobolli, cartoline e simili che sono poi disponibili per l'acquisto nella sezione apposita (Filatelia, ovvero lo studio e il collezionismo di francobolli) del sito web.

In questo caso, è stata creata una serie (francobollo, cartolina e folder) interamente dedicata alla Regina Elisabetta II, rappresentata con un profilo per cinque epoche diverse.

​

Come fa notare la stessa famiglia reale, è raro che Poste Italiane dedichi una edizione speciale a personalità che non fanno parte della cultura del Bel Paese.

A dimostrazione di ciò, le altre edizioni pubblicate sono intitolate alla vittoria del Napoli come Campione d'Italia, a Gina Lollobrigida, a Don Giovanni Minzoni e varie località turistiche e paesaggistiche.

Un ringraziamento sentito che dimostra senza dubbio l'apprezzamento del francobollo, reiterato anche da moltissimi commenti al post.