Regina Elisabetta, lutto nella casa reale: è morta la sua dama di compagnia. Era con lei dal 1967

Ancora dolori per la Regina Elisabetta. Dopo la perdita del marito, il Principe Filippo, 99 anni, e Sir Michael Oswald, amico e collaboratore della Famiglia Reale, oggi la Sovrana piange la scomparsa della sua dama di compagnia Ann Fortune FitzRoy.

La Duchessa Madre di Grafton aveva 101 anni e dal 1967 è stata al fianco della Regina Elisabetta in qualità di Mistress of the Robes, ovvero come dama di compagnia di alto rango. Responsabile di vestiti e gioielli, ha accompagnato la Sovrana nei momenti più importanti mostrandole sempre fedeltà, affetto e dedizione.

