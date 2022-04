La regina Elisabetta e il drink "segreto" per festeggiare la Pasqua: «Le è stato chiesto di rinunciare»

La regina Elisabetta non ha preso parte all'evento annuale del giovedì santo a Windsor e non parteciperà al servizio della domenica di Pasqua con altri membri della sua famiglia, ma sarà sicuramente presente stasera alla cena in famiglia per le feste, dove si concederà anche un brindisi.

La Regina Elisabetta (Foto: Ansa)

La regina Elisabetta e il drink "segreto" per festeggiare la Pasqua

Dopo le celebrazioni di Pasqua presso la St George's Chapel, spiega "MyLondon", la famiglia tornerà al Castello di Windsor e si siederà per una cena tradizionale di quattro portate a base di agnello arrosto e verdure.

I dettagli del pasto sono stati rivelati dall'ex chef reale Darren McGrady: «Andremmo direttamente nel piatto principale - ha fatto spaere - un tradizionale agnello arrosto con verdure di stagione. Alla Regina piace la sua carne ben cotta. Ad accompagnare un'insalata composta, solo un po' di lattuga e cetriolo con un po' di menta o un po' di carota e coriandolo grattugiati».

McGrady ha svelato anche che la Regina si concederà, come di usanza, un bicchiere del dolce e aromatico vino bianco tedesco gewürztraminer per accompagnare la cena. Dopo aver pasteggiato però Elisabetta, secondo i consigli medici, dovrà rinunciare al suo usale Martini: «Alla Regina – ha rivelato una fonte a “Vanity Fair” - è stato chiesto di rinunciare al suo drink serale che di solito è un Martini. Non è davvero un grosso problema per lei, non è una grande bevitrice, ma sembra un po' ingiusto che in questa fase della sua vita debba rinunciare a uno dei pochissimi piaceri».

L'altra bevanda preferita della regina include gin e Dubonnet, in un mix composto da due parti di Dubonnet e una parte di gin, con due cubetti di ghiaccio e una fetta di limone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA