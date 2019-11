Beve troppo, cade e batte la testa: notte movimentata per un uomo di 35 anni

ANCONA - Notte movimentata per un uomo di 35 anni che ha esagerato con i drink in un bar di via Mattei con l'abuso etilico che ad un certo punto gli ha fatto perdere l'equilibrio con conseguente caduta a terra e forti dolori alla testa con l'intervento della Croce Gialla di Ancona per il trasporto all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

