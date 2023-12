MACERATA -Una festa doppia che coinvolge la piazza e il mondo. Macerata si prepara a salutare il 2023 e accogliere il 2024 con un doppio appuntamento: Capodanni dal mondo e Capodanno in piazza, iniziative promosse dagli assessorati ai Grandi eventi e alle Politiche giovanili, in collaborazione con il partner del Natale maceratese, Banca Mediolanum. A presentare gli eventi che inizieranno alle 12 per concludersi alle 3 di mattina del nuovo anno sono stati il sindaco Sandro Parcaroli e gli assessori Riccardo Sacchi e Marco Caldarelli.

L’apertura

Ad aprire i festeggiamenti sarà i Capodanni dal mondo che coinvolgerà 15 tra bar e ristoranti di Macerata che proporranno, nei diversi fusi orari, specialità culinarie, aperitivi e drink tradizionali delle nazioni e delle città scelte: Almalù – Nuova Zelanda (ore 12); Spulla – Isole Fiji (ore 13); Centrale – Giappone (ore 16); DiGusto – Giappone (ore 16); Caffè del Corso – Russia (ore 17, 18, 19, 20); Spiriti Conviviali – Singapore (ore 18); Spirtz&Chips – Mongolia (ore 18); Civico 37 – Nepal (ore 18,45); Samo – Kathmandu (ore 18,45); Cabaret – Bombay (ore 19,30); Caffettone – Dubai (ore 21); Bifolchi Divini – Dubai (ore 21); Quartino – Italia (ore 24); Sugo – Brasile (ore 3); Basquiat – Brasile (ore 3). «Stiamo puntando a trasmettere una leggerezza consapevole e studiata alla cittadinanza – ha sottolineato Marco Caldarelli- e gli eventi del Capodanno si inseriscono perfettamente in questo spirito e nel tentativo di dare a Macerata un respiro nuovo».

L'appuntamento

L’appuntamento in piazza della Libertà inizierà alle 23 con We Love Dance 90-2000, musica, animazione e dj set che saranno trasmessi in diretta su Radio Linea con la presenza di Eddy Masterjoy, David Romano e il live show di Mary Scotto. «Ci aspettiamo una grande affluenza per questo capodanno, tra i pochi eventi in piazza che ci saranno nelle Marche – ha detto l’assessore Sacchi - nella scia di una alta presenza in città di visitatori nei tre fine settimana di dicembre che ha confermato la bontà delle scelte fatte nella programmazione natalizia. Per il brindisi di mezzanotte la Pro Loco offrirà gratis panettone, pandoro e spumante». Infine il sindaco Parcaroli ha rimarcato come «la piena sinergia e il grande entusiasmo che si sono venuti a creare con i commercianti e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa permetteranno alla città di avere un ruolo da protagonista per la serata del Capodanno».