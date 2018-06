Alcol a fiumi: allarmi a raffica nella notte. Sbronzo al party cade e finisce in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Notte di eccessi e di alcol a fiumi. Tra un drink e l’altro c’è chi ha perso i sensi, chi, stordito e senza più forze, si è steso a dormire per strada, chi nella baldoria è caduto ed è finito all’ospedale con un trauma cranico. Sabato sera super impegnativo per gli operatori del 118, costretti a interventi a raffica per soccorrere giovani e non alle prese con i postumi di sbronze da paura.