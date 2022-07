Aurora Ramazzotti, papà Eros e il messaggio ironico sul cocktail speciale: «Ti segnalo questo drink»

Cocktail speciale targato Eros Ramazzotti, o quasi. Una mix speciale per "un'emozione per sempre"? Sembrerebbe di sì, o almeno, la somiglianza c'è. In una story Instagram, Aurora Ramazzotti ha pubblicato la foto di un menù francese che riporta una lista di cocktail tra cui uno che richiama inevitabilmente suo padre. «Ti segnalo che un mio amico in Francia ha trovato questo drink. Qualcuno vuole un Eros Ramassossi?» scrive Aurora taggando il padre.

L'ironia sui social di Aurora, ormai, è nota. La figlia di Eros e Michelle spesso scherza su quanto accade attorno a lei, o anche a lei stessa. Nella story, accanto al nome del cocktail c'è anche una frase "Un po' meno degli altri" e, di seguito, la descrizione degli ingredienti del cocktail che, tra gli altri, ha il gin.

Aurora è in vacaza in Sardegna con la madre Michelle, le sorelle e il nuovo compagno della madre. Ripresa più volte dai paparazzi e dai fan, Auri è in pieno relax e si gode l'estate torrida in corso. Anche Eros è apparso sui social, seppur per poco data la sua riservatezza, in pieno relax al mare, pronto a calcare i palcoscenici delle città di tutto il mondo con il suo tour "Battito infinito" che partirà in autunno.