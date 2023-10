Kate e William, il futuro di George li divide: la principessa è molto preoccupata. Ecco perché

William e Kate, oltre a essere i principi del Galles, sono anche due genitori molto impegnati e ci tengono molto a essere presenti per i loro bambini George, Charlotte e Louis che stanno diventando grandi. L'istruzione per la Royal Family è un tema molto importante, così come lo è la scelta della scuola che i principini dovranno frequentare. George, a 13 anni, andrà in uno degli istituti più prestigiosi dell'Inghilterra ma mamma Kate sarebbe davvero molto preoccupata e il motivo è presto detto.

Stando a quanto rivelano voci molto vicine a Buckingham Palace, William e Kate avrebbero discusso tanto e a lungo sul percorso formativo dei loro figli.

Il principe vorrebbe che il suo primogenito frequentasse il prestigioso college Eton, quello in cui hanno studiato lui e il fratello Harry. Il collegio si trova nel Berkshire, località che dista quasi due ore da Londra e proprio la distanza sarebbe fonte di preoccupazione per la principessa. L'insider ha rivelato al portale InTouch: «Kate è stata a lungo in disaccordo con suo marito riguardo a mandare via George, anche se è tradizione. Kate pensa che mandarlo in un istituto così soffocante e di alto rango vada contro tutti i loro sforzi per modernizzare la monarchia. Inoltre, George le mancherà davvero tanto perché sono molto legati l'uno all'altra. Lei e William ne hanno discusso per anni, ma alla fine lui ha vinto».

Kate Middleton e i suoi bambini sono molto legati e, infatti, la principessa ha modernizzato un po' la figura di mamma che appartiene al più alto rango della Famiglia Reale. La futura regina trascorre molto tempo con George, Charlotte e Louis e non li affiderebbe solo alla fidata tata Maria Teresa Turrion, ma, stando a quanto rivelano voci vicine a Buckingham Palace, sarebbe molto presente in più momenti della giornata, ad esempio, durante i pasti che i principini dovrebbero consumare sempre in un'altra stanza del Palazzo rispetto a lei e William.