Victoria Beckham compie 50 anni: «Entro in questa nuova fase con i tacchi a spillo». La dedica dello Spice Boy

Victoria Beckham compie 50 anni mercoledì 17 aprile. L'ex Spice Girl, oggi stilista e designer, festeggia l'importante traguardo insieme alle persone a lei più care, come testimoniato da diversi post su Instagram.

Il messaggio di Victoria Beckham

La moglie del calciatore David Beckham ha pubblicato una foto in cui posa con un tailleur nero. «Mi preparo ad entrare nei 50 anni (con i tacchi, ovviamente) e mi sento così incredibilmente fortunata per avere raggiunto questo traguardo. Grata, realizzata e profondamente soddisfatta. Non solo per come sono cresciuta, ma anche di quanta strada ho fatto con i miei brand di moda e bellezza. Il mio desiderio è sempre stato quello di dare potere alle donne e farle sentire la versione migliore di se stesse. Per me, questo ha anche significato fidarsi del mio istinto e non scendere mai a compromessi per quanto riguarda la mia visione creativa. Credo che ognuna di noi possa essere molte cose. Una pop star, una madre, una moglie, una stilista... La mia passione è sempre stata sognare in grande e poi sognare ancora più in grande. Credi prima in te stesso e tutti gli altri ti seguiranno. E se sei davvero fortunato, troverai qualcuno che crede in te ancora più di quanto tu non faccia», scrive miss Beckham.

La dedica al marito

«David, sarò sempre grata per il tuo amore e sostegno incondizionato, e per i nostri bellissimi bambini, voi mi completate e sono davvero orgogliosa di voi», aggiunge. «Quindi, brindo alle mie passioni e alle persone che amo. Sono molto grata per la mia famiglia, i miei amici e la mia incredibile squadra. Questo è l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo, infine, mamma e papà vi amo», ha concluso l'ex cantante delle Spice Girls.

Gli auguri di David Beckham

David Beckham ha dedicato alla moglie un dolce e divertente video. «Buon compleanno alla mia bellissima moglie...

Stai varcando la soglia dei 50 ma dovresti guardarti indietro ed essere orgogliosa di ciò che hai realizzato e ottenuto e di ciò che hai costruito: Posh Spice, donna d'affari e ovviamente moglie di un capitano dell'Inghilterra. Ma il tuo più grande successo sono i tuoi figli che guidi e ami così come loro amano te. Ti meriti di trascorrere una giornata fantastica... 50 anni e in formissima, devo essere onesto».