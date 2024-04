Fedez, lo "scherzetto" della preside di Leone e Vittoria: «Le sto sulle pa**e... mi hanno preso per il cu**». Cos'è successo

Fedez è a Milano con Leone e Vittoria. I suoi bambini sono con lui perché Chiara Ferragni è partita con gli amici per una vacanza a Los Angeles. Il rapper si è sempre divertito molto con i suoi figli che, come da lui spesso dichiarato, ama più di ogni altra cosa al mondo. Le ultime storie pubblicate su Instagram documentano la mattinata del papà con i piccoli: i video divertenti anticipano la giornata scolastica. Giornata che prevede (o almeno così pensava Fedez) un dress code particolare. Una volta arrivato a scuola, però, ecco che cos'ha scoperto il cantante.

La mattinata "in giallo" di Fedez

Fedez ha pubblicato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram. Nel primo video, si vede il cantante che fa divertire i suoi bambini, Leone e Vittoria, prima di portarli a scuola. La piccola è sulle spalle del papà che imita un cavallo e il bambino riprende tutta la scena chiedendo quale sia la prospettiva e l'inquadratura migliore. Leone zoomma e, poi, ritrae l'obiettivo dello smartphone rendendo il video particolarmente movimentato, infatti, Fedez commenta: «Lello videomaker, esperto di mal di mare».

Nel video successivo, il cantante riprende la propria immagine allo specchio e spiega: «Oggi, sport day di Leone e non so perché ma mi hanno detto di vestirmi tutto di giallo.

Io spero che anche gli altri genitori siano vestiti di giallo perché sennò sembro tipo un Teletubbies... Pensate se è uno scherzetto perché magari sto sulle pa*** alla preside e mi ha detto di vestirmi così come tutti, ma in realtà solo io sono vestito così...».

La scoperta di Fedez

Fedez, poi, arriva a scuola e riprende gli altri genitori tutti vestiti in modo normale, non di giallo e quindi dice: «Non ci credo, nessuno è vestito di giallo, ma mi hanno preso per il cu**! Ma com'è possibile?». Nell'immagine successiva, il cantante si fa scattare una foto che accompagna con la didascalia: «Vestitevi di giallo, mi raccomando».