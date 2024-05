Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, il ritorno di fiamme è ufficiale: la dedica per il suo compleanno

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono tornati ufficialmente insieme. Dopo una storia travagliata e la rottura a causa di caratteri incompatibili (e voci di tradimento), l'ex Madre Natura ha condiviso sui social una dolce foto di loro due mentre festeggiano il 24esimo compleanno del calciatore, attualmente al Torino. «Buon compleanno amore», ha scritto Paola che sembra aver ritrovato la felicità dopo un burrascoso periodo in cui era stata additata come «sfasciafamiglie», a causa delle voci sulla presunta scappatella con Fedez, durante la separazione da Chiara Ferragni.

Paola adesso è felice insieme a Raoul: i due vogliono riprovarci, anche se solo 4 mesi fa annunciavano la loro separazione.

L'annuncio della rottura

Era il 10 gennaio quando Paola Di Benedetto condivideva questa storia Instagram in cui annunciava la fine della sua relazione con Raoul Bellanova: «Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia.

Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro».

Quattro mesi dopo, i due annunciano di essere tornati nuovamente insieme: sarà diversa questa volta? Riusciranno a trovare il punto di incontro?