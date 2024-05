Ludovica di Gresy e Fedez stanno insieme? Lei rompe il silenzio: «Ci frequentiamo da fine febbraio ma siamo solo amici. Dopo il caso di Iovino mi ha chiamato per scusarsi»

Si sono conosciuti a fine febbraio da Cipriani, locale in della Milano bene, tramite amici comuni. Lui si era appena separato da Chiara Ferragni, lei era lì con alcune amiche. «Mi è stato subito simpatico - racconta Ludovica Di Gresy, la 22enne indicata come presunta nuova fiamma di Fedez in un'intervista al Messaggero - Abbiamo iniziato a frequentarci come amici, niente di più». Poi il 9 maggio scorso al Volt, club di Milano in cui si teneva il party dell’album di Capo Plaza, è uscito il loro primo video insieme: «Fedez sta con una bionda», titolavano i giornali. Ma non c'era niente di vero.

Il video in discoteca

«Eravamo accanto, lui mi stava facendo spostare perché ero infastidita da alcune persone che continuavano a riprenderci sul cellulare.

Non so come siano uscite le voci di una nostra storia - spiega Ludovica che studia alla Marangoni di Milano - Oltretutto con me c'erano anche altre ragazze, non capisco perché si siano fissati proprio con me». Nonostante le voci, Ludovica e Fedez continuano a frequentarsi: «Sempre in gruppo e mai da soli». Ci sono altre serate in discoteca, altre cene. E il suo nome continua a circolare sulla stampa.

La sera della rissa

Fino a qualche giorno fa, quando Ludovica viene citata addirittura come causa scatenante della rissa scoppiata tra Fedez e Iovino, il personal trainer noto per una presunta storia con Ilary Blasi, la sera del 21 aprile alla discoteca The Club di Milano: «Iovino è stato aggredito da Fedez dopo un apprezzamento fatto a una ragazza», raccontano. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una bionda. Peccato che lei, quella sera in discoteca, non ci ha mai messo piede. «Ero a cena con mio padre e il mio fratellino - racconta - Alle 21.30 ero a casa e da lì non mi sono mai mossa. E' assurdo che abbiano tirato in ballo il mio nome senza averne la certezza. Qualcuno ha persino detto che ero sotto casa di Iovino alle 3 di notte, che ero accanto al van mentre veniva aggredito. Io, Iovino, non l'ho mai visto in vita mia».

Le scuse di Fedez

Fedez viene indagato per rissa. I vigilantes del palazzo di Iovino chiamati a testimoniare raccontano di averlo «riconosciuto con certezza» sotto casa del personal trainer, ma il rapper continua a ripetere: «Io non c'ero». Di certo, non c'era Ludovica. «Dopo che è scoppiato il finimondo, Fedez mi ha chiamata per scusarsi - racconta ancora la ragazza - E' dispiaciuto che io sia stata messa in mezzo a tutte queste falsità. Lui con me è sempre stato gentile, non so cosa sia successo davvero, ma in mezzo a certe cose io non ci voglio finire».