Fedez è stato male, la rivelazione a Pomeriggio 5: «Serve prudenza. Il suo è un malanno che bisogna tenere sotto controllo»

Fedez come sta? Il rapper ha avuto nuovi problemi di salute e ha chiarito il giallo del ricovero in ospedale con un semplice «sto bene» su Instagram. Dopo l'annullamento della sua partecipazione alla prima puntata del programma di Alessandro Cattelan, si erano già diffuse voci su un aggravamento delle sue condizioni. E così Myrta Merlino oggi a Pomeriggio Cinque sulle reti Mediaset ha cercato di fare in punto della situazione, ripercorrendo la “storia sanitaria” recente del rapper. Fedez a maggio 2022 è stato infatti operato per un tumore al pancreas al San Raffaele e nell’autunno 2023 per due ulcere al Fatebenefratelli. Il giornalista Antonio Caprarica però, in collegamento con Myrta Merlino, ha spiegato che secondo lui Fedez dovrebbe essere «più prudente».

Fedez come sta? Il pensiero di Antonio Capraricaa Pomeriggio 5

«Commentare le insinuazioni è complicato - ha sottolineato Antonio Caprarica a Pomeriggio 5 -.

Fedez sta conducendo una vita esageratamente spericolata. Lui ha subito due anni fa un intervento complicato e importante. Io dico "figlio mio" placati. Farebbe comodo un po' più di prudenza. Il suo è un malanno che bisogna tenere sotto controllo. Bisogna mostrare di essere intelligenti ecco perché dovrebbe tenere una vita più visionata».

Rosanna Cancellieri parlando con Myrta Merlino ha invece citato invece l'ex moglie Chiara Ferragni. «Forse lei lo teneva con le redini ben tirate - ha spiegato -. Adesso sta facendo un po' di tutto».

Il malessere di Fedez, quando è successo

Il malessere era già presente sabato, quando avrebbe dovuto registrare la puntata della nuova trasmissione di Cattelan. Quel giorno Fedez, protagonista lo scorso 12 maggio di un affollato incontro sulla salute mentale al Salone del Libro di Torino, già non si sentiva bene e quindi - come spiegato dal suo staff - ha dovuto annullare la sua partecipazione che lo scorso 16 maggio alcune indiscrezioni davano per saltata per via del suo presunto coinvolgimento nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

Una notizia smentita poche ore dopo dalla Rai e dallo stesso artista, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso dopo l'aggressione subita da Iovino in via Traiano, a Milano, nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi. Il personal trainer era stato bersaglio di una «spedizione punitiva» da parte di un gruppo di 8-9 persone scese da un minivan. Tra i presunti aggressori, secondo quanto raccontato da due testimoni e confermato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, ci sarebbe stato anche Federico Leonardo Lucia, cioè Fedez. Soltanto poche ore prima, secondo quanto ricostruito, Iovino e lo stesso rapper avrebbero preso parte a una rissa nel locale 'The Club' in zona Brera. Confermata la presenza in trasmissione, con la smentita ufficiale della Rai, è poi arrivato l'annullamento per motivi di salute da parte del rapper, che nel marzo di due anni fa è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano per un raro tumore neuroendocrino del pancreas. In quell'occasione, a stargli vicino in ospedale c'era la moglie Chiara Ferragni e a casa, ad attenderlo, c'erano i piccoli Leone e Vittoria. Ora i Ferragnez non ci sono più: Chiara, al centro di una indagine della procura per truffa aggravata per il pandorogate, ha passato il weekend tra gli internazionali di tennis di Roma e Capalbio; lui, coinvolto in un'altra indagine, alle prese con problemi di salute che tuttavia, come ha voluto sottolineare sui social, non sono niente di grave.