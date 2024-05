Alessia Marcuzzi, bikini da urlo a 51 anni. I fan scatenati: «E le ventenni zitte...»

Si dice che i 40 siano i nuovi 20, ma forse è il caso di direi i... 50 se si tratta di Alessia Marcuzzi, la conduttice televisiva ed ex modella che ha compiuto 51 anni lo scorso novembre e che ha pubblicato su Instagram delle foto in bikini, che ha riscosso gli applausi dei fan neelle centinaia di commenti.

Alessia Marcuzzi, 51 anni e non sentirli

Un costume da bagno minimal verde lime, uno specchio, i capelli sciolti e le lenzuola bianche del letto matrimoniale: è questo che si vede nell'ultimo post Instagram di Alessia Marcuzzi, che 51 anni proprio non li dimostra. In bikini e senza trucco, la sua bellezza è indiscutibile e le sue forme sono tutte nel punto giusto. Video e foto immortalano una donna sicura di sè con un fisico mozzafiato. La Marcuzzi si sta preparando all'estate e si tiene in forma con lo yoga e il pilates, i prodotti Luce (la sua linea per la skincare) e le passeggiate nella natura (proprio ieri si trovava in una tenuta tra le colline di Viterbo che offre tanti spazi verdi), riuscendo così a fare invidia alle nuove arrivate nel mondo televisivo. In 7 ore, ha raccolto più di 3 mila 600 commenti, tutti molto positivi. «E le ventenni zitte», scrivono la maggior parte degli utenti, non nascondendo un po' di gelosia. «Prova costume superata», scrive qualcun'altro. «Spettacolo che sei», aggiunge un altro utente. Anche tanti amici vip hanno commentato la foto con una serie di emoticon positive: da Emma a Ema Stokholma.

Novità in amore per la Marcuzzi?

Dopo il programma Boomerissima, che ha riscosso molto successso, la conduttrice è ora impegnata in David di Donatello. Nel gennaio 2023, la showgirl ha annunciato la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi e oggi si vocifera che sia legata al giovane ballerino Jody Proietti, ma nessuna conferma (né smentita) è arrivata. C'è anche stata qualche indiscrezione sulla possibilità di una relazione con Stefano De Martino, ma anche questa diceria non è stata confermata dunque, al momento, la Marcuzzi sembra essere single.