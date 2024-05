Paola Barale: «Due uomini? Sono d’accordo. Spesso non basta una persona per avere un rapporto perfetto»

Paola Barale è tornata in tour nei teatri con il suo spettacolo "Tris di cuori" e per l'occasione ha parlato di amore, quello vero, che vede negli occhi dei suoi genitori che sono insieme da oltre 60 anni, ma anche quello più moderno, come accade a Maria, la protagonista dell'opera teatrale e scrittrice di romanzi che porta avanti contemporaneamente due amori: uno con Giorgio, professore di matematica vecchio stampo, e l’altro con Danny, musicista squattrinato. La sua Maria non sa scegliere e Paola non la può che giustificare.

Un uomo solo non basta!

Paola Barale ha raccontato a Vanity Fair cosa pensa delle relazioni aperte: «Sulla teoria dei due uomini sono d’accordo.

Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto. È forse per questo che i rapporti a due, quelli esclusivi che sogniamo tutti, oggi sono sempre più rari. Purtroppo non conoscono nessuno, me compresa, che non abbia subito tradimenti o che non abbia tradito. Nella mia mente resta solo il rapporto tra i miei genitori, insieme da 60 anni. Io, però, non li ho mai visti litigare. Il loro è sempre stato un rapporto rispettoso, ma d’altri tempi. Una volta quando si rompevano le cose, si tentava di aggiustarle. Oggi si buttano. Ma attenzione: restare insieme a ogni costo è sbagliato. Quando due persone non hanno più niente da dirsi, devono avere la possibilità di lasciarsi».

Ma sui tradimenti è decisa: «I tradimenti sono molto squallidi, e io col tempo ho imparato il valore della lealtà, della trasparenza, il potere di dire “sono interessata ad altro, provo attrazione per un altro”. Se è la verità, perché nasconderla? Più nascondi, più dici bugie. E più dici bugie, più crei un muro».

L'aborto

Paola ha raccontato anche di un momento molto delicato nella sua vita, l'aborto.

«Mi preoccupa molto, e mi fa male. Io l’ho vissuto, ed è stata una scelta consapevole - ha rivelato a Vanity Fair -. Un bambino non era quello che volevo per me in quel momento. Quando ne ho parlato, però, sono stata travolta da insulti. Mi hanno scritto che sono una che uccide i bambini. Si tratta di una frase violentissima, agghiacciante».