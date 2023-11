David Beckham 'contadino biologico' con la figlia Harper: la passione per la campagna immortalata dalla moglie Victoria

Mani strette e sorrisi amorevoli, quelli che compaiono nello scatto di David Beckham - pubblicato sul suo profilo instagram - insieme a sua figlia Harper, 12 anni, mentre trascorrono del quality time nella dimora di campagna della famiglia, nelle Cotswolds.

«E così inzia l'agricoltura biologica con la mia piccola aiutante.

Un veloce controllo delle mie api» scrive in didascalia l'ex campione del Manchester United, sotto lo scatto che lo ritrae in attimi di complicità con la più piccola dei suoi quattro figli, Harper.

Mani che affondano nella terra, ma sempre con stile. David Beckham impeccabile e alla moda anche nel proprio orto, dove sfoggia stivali da campagna, gilet e cappello boonie. Harper, invece, indossa un top grigio lavorato a maglia e pantaloni neri, mentre sfoggia uno dei suoi sorrisi più luminosi in compagnia del suo papà.

Una foto immortalata dall'iconica Victoria, ex superstar delle Spice Girls e moglie di David Beckham dal 1999, così come suggeriscono i ringraziamenti fatti dall'ex calciatore inglese: «Grazie mamma per la foto».