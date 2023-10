Michelle Hunziker, "lite" con la truccatrice dopo il risveglio a Monaco: «Non fai il mio lavoro, fai la soubrette»

Michelle Hunziker si è risvegliata a Monaco questa mattina. Nella giornata di ieri, infatti, la showgirl ha condiviso delle immagini in compagnia della sua inseparabile esperta di bellezza, dicendo che sarebbero partite per una nuova avventura tedesca. Arrivate in serata a Monaco di Baviera, questa mattina la sveglia è suonata presto. Ore 7.30, la showgirl era operativa, insieme alla truccatrice e hair stylist, pronta per i preparativi per un appuntamento speciale. Ecco di cosa si tratta.



Il "litigio" con la truccatrice

«Dobbiamo fare un video musicale rétro - ha spiegato Laura Barenghi, make up artist della showgirl -. Oggi ti facco un trucco anni Cinquanta. Parto con il primer». «Perché non parti dalla bbcream?», ha ribattuto Michelle Hunziker. «Ma tu fai la truccatrice? No, fai la soubrette», ha risposto innervosita la professionista di bellezza.



Non è chiaro a quale tipo di video musicale rétro facciano riferimento le due, ma trucco e parrucco rispecchia pienamente lo stile delle pin up. Shirley Temple, infatti, è il riferimento al quale le due si sono ispirate.