Biagio Antonacci ospite dalla Hunziker, chi è? Età, vita privata, la malattia del figlio (nipote di Morandi), i duetti, i sensi di colpa e canzoni

Biagio Antonacci stasera ospite nell'ultima puntata di Michelle Impossible lo show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5 alle 21.30. In attesa di seguire la trasmissione scopriamo dunque qualcosa in più sull'artista.

Biagio Antonacci, chi è

Biagio Antonacci nasce a Milano il 9 novembre del 1963 (ha 60 anni). Figlio di padre pugliese di Ruvo di Puglia (Paolo Antonacci, morto nel 2014) e di madre milanese, Antonacci è cresciuto a Rozzano. Già giovanissimo suona la batteria in gruppi di provincia, nonostante l'impegno scolastico per prendere il diploma da geometra. Dopo la maturità si arruola nell’Arma dei Carabinieri ma conserva la sua più grande passione: la musica. Dopo un provino effettuato con Ron, viene scelto da Gaetano Curreri degli Stadio per aprire un concerto della band.

La carriera

Biagio Antonacci partecipa poi al Festival di Sanremo nel 1988 con il brano Voglio vivere in un attimo. Il primo album, Sono cose che capitano, è del 1989. el 1990 pubblica Adagio Biagio, ma il grande successo arriva nel 1992 con l’album Liberatemi. Diventa uno dei cantautori più amati dai giovani grazie a brani come Iris, Non è mai stato subito, Se io se lei, Quanto tempo e ancora, Mi fai stare bene.

L'ultimo album

“L’inizio”: è questo il titolo del nuovo album di Biagio Antonacci, uscito il 12 gennaio. Un disco profondo e intenso che contiene brani inediti, singoli già noti ai fan e un successo senza tempo (“Sognami”) rivisitato con Tananai e Don Joe.

I duetti

Biagio Antonacci è anche molto aperto alle collaborazioni con colleghi e artisti del panorama musicale italiano. Il sodalizio con Laura Pausini, per cui ha scritto anche alcuni dei brani più celebri della sua carriera, è sfociato in un tour, Laura Biagio Stadi Tour, che nel 2019 ha visto i due artisti in giro per l’Italia con alcuni dei loro più grandi successi. Biagio Antonacci fa anche parte della Nazionale Cantanti.

A cena con gli dei è il titolo del nuovo singolo di Biagio Antonacci, il cui testo parla di un amore appena finito e di come il protagonista sta affrontando l’assenza dell’amata. Il significato della canzone esplora il concetto degli inizi, mettendo in luce la complessità nel lasciar andare e riflettendo sull’impatto dell’ego personale nel percorso di consapevolezza.

La compagna

Il cantautore che da oltre trent'anni fa innamorare il suo pubblico, con alcune delle canzoni più belle della musica italiana, da qualche anno è legato sentimentalmente a Paola Cardinale.

La relazione con la figlia di Gianni Morandi

Un’altra importante storia d’amore che ha visto il cantautore protagonista, è stata quella avuta con la figlia di Gianni Morandi, Marianna Morandi. Questa è durata dal 1993 al 2002 e ha dato alla luce due figli: Paolo, nato nel 1995, e Giovanni, nato nel 2001. Giovanni è cantante e presentatore radiofonico, mentre Paolo è un autore di canzoni e scrive per Fedez, Renga, Alessandra Amoroso, Nek e altri celebri artisti.

La malattia del figlio (nipote di Morandi)

Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, classe 1995, è uno degli autori più ricercati del momento. I tormentoni delle ultime due estati, Mille e La dolce vita, sono suoi. «Ho fatto pace con il mio cognome. A 20 anni sono stato male, mi vergognavo come un cane... Lo psichiatra mi disse: “Finirà a fare zapping sul divano”. E invece...», racconta al Corriere della Sera. Lo scorso anno dise: «Ho paura di essere un aneddoto, non voglio essere ridotto a una curiosità perché sminuirebbe quello che faccio. Ho voglia invece di lasciare il segno con la musica e con l’arte. Questo Sanremo è stato psico-magico per me, mi ha fatto fare pace con il cognome, con la sofferenza di essere figlio e nipote di. Ora vivo di questo mestiere, mi posso comprare casa»

I sensi di colpa

Il cantante rivela al Corriere di avere un pessimo rapporto con i sensi di colpa. «L’educazione cattolica ha rovinato la genuinità dell’essere umano, abbiamo abbandonato l’istinto. Il senso di colpa non ti fa mai sentire libero, stai sempre a chiederti: mi merito questa libertà?» rivela. E puntualizza: «Bisogna essere liberi, tornare nella foresta, camminare per cercare cibo, amore, cercare la verità. Il senso di colpa ti toglie tutto questo». E c’è un senso di colpa in particolare ora rivelato da Biagio Antonacci, il più grande: lasciare la casa nella quale viveva con l'ex compagna e i due figli. «Provavo un grande senso di colpa per i figli» rivela.