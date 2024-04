Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 20 e domenica 21 aprile): da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli a Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Il pesarese Matteo Giunta e Federica Pellegrini in tv oggi. È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Moltissimi gli ospiti di oggi, sabato 20 aprile, e di domani, domenica 21 aprile. Scopriamo dunque le anticipazioni ufficiali.

Verissimo gli ospiti del weekend

A Verissimo, intervista ritratto per un’attrice molto amata: Isabella Ferrari. Con la sua vita e la sua splendida carriera sarà in studio Roby Facchinetti dei Pooh, in uscita in libreria con la sua autobiografia dal titolo Che spettacolo è la vita. La mia storia. Loro sono stati tra i primi concorrenti a innamorarsi nella casa del Grande Fratello. A 20 anni di distanza saranno a Verissimo, uniti più che mai, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, con i loro figli Matilda e Tancredi. Inoltre, ospiti del talk di Canale 5: il giornalista del Tg5 e ora opinionista de L’Isola dei Famosi Dario Maltese, Arianna, artista impegnata a teatro con Vlad Dracula, il musical e una giovane attrice ricca di talento, Giovanna Sannino.

Domenica 21 aprile

Silvia Toffanin accoglie a Verissimo, per celebrare i primi 15 anni di carriera, Il Volo, ossia Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, prossimamente su Canale 5 con 3 prime serate evento dall’Arena di Verona. In studio la felicità di essere diventati genitori di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e la grande umanità e simpatia di Iva Zanicchi.