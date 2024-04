Carla Bruni a Belve, la confessione sull'alcol: «Quando bevo non ricordo più niente. Ho problemi di dipendenze a tutto da quando sono piccola»

Carla Bruni ospite stasera in tv, per la prima puntata di Belve. La cantante ed ex modella, moglie dell'ex presidente francese Sarkozy, si è raccontata senza filtri rispondendo alle irriverenti domande di Francesca Fagnani.

«Ci eravamo ripromesse di vederci davanti ad un bicchiere di vino, ma lei mi ha detto che quando beve, non ricorda più nulla», inizia così la chiacchiera sullo sgomodo sgabello di Rai2. «È vero, infatti ho quasi smesso di bere, ho problemi di dipendenze da quando ero piccola»,specifica la Bruni.

Carla Bruni a Belve, l'intervista

«Ho una tendenza alla dipendenza a tutto, proprio tutto - ha continuato Bruni - verso lo zucchero, le sigarette, l'alcol...