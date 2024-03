Michelle Hunziker, tutti gli ex della showgirl: da Ramazzotti a Carollo, passando per Trussardi, le storie della conduttrice (di nuovo single)

Michelle Hunziker e Alessandro Corollo si sono lasciati. La showgirl e l'osteopata delle star avevano cominciato a frequentarsi dall'autunno del 2023, ma che i due fossero in crisi si sospettava da un po': non solo avevano smesso di postare sui social, ma Michelle Hunziker aveva passato San Valentino da sola, in compagnia delle figlie.

Tutti gli ex, da Predolin a Ramazzotti

Corollo si aggiunge dunque alla lista degli ex fidanzati della showgirl svizzera. All'inizio di questo elenco troviamo il conduttore Marco Predolin. I due sono stati insieme quando lei aveva appena 17 anni e lui già 43, fatto che all'epoca (era il 1994) fece molto discutere, soprattutto perché lei era ancora minorenne. A complicare ulteriormente le cose, le accuse reciproche di ricatto, che vedevano coinvolto Fabrizio Corona per delle foto hot da lui scattate. La storia d'amore tra Hunziker e Predolin dura un anno, ed è immediatamente precedente alla relazione con Eros Ramazzotti. Michelle conosce il cantante nel 1995 e fidanzandosi con lui corona il suo sogno: la showgirl racconta di aver desiderato sposarlo sin dall'età di 9 anni. Il matrimonio si celebra nel 1998, prima arriva loro figlia Aurora. Ma l'idillio si rompe nel 2002.

La relazione con Luigi De Laurentiis

Comincia un periodo difficile per Michelle, che inizia a frequentarsi con Marco Sconfienza, il figlio di Giulia Berghella, la maga Clelia della setta dei Guerrieri della Luce. In questo periodo lei si allontana dai suoi affetti più cari, proprio a causa della setta, dalle cui grinfie nvece si allontanerà cinque anni dopo.

Il matrimonio con Trussardi

Nel frattempo, in seguito alla fine della relazione con Sconfienza che dura tre anni, stringe un rapporto con Salvatore Passaro, ovvero proprio l'ex della maga Clelia. Si giunge poi al 2007, quando sul set di “Natale in crociera” Michelle conosce il produttore Luigi De Laurentiis, con cui sta per ben due anni. C'è poi l'interrogativo, risalente al 2011 e tutt'ora irrisolto, che riguarda il giocatore di basket Gianmarco Pozzecco: tra lui e Michelle c'è stato qualcosa di più di una semplice amicizia? A far sorgere i dubbi una foto scattata a Formentera. Tra i possibili flirt c'è anche quello, a più riprese, con l'attore Daniele Peci: i due si sarebbero frequentati brevemente nel 2007, prima della relazione con De Laurentiis, per poi riavvicinarsi (e chiudere poco dopo) nel 2010.

Il campo è libero fino al 2011, quando arriva il momento del secondo matrimonio di Michelle Hunziker, quello con Tomaso Trussardi. Le nozze del 2014 sono precedute dalla nascita della loro prima figlia, Sole, e seguite dall'arrivo di un'altra bimba, Celeste, data alla luce nel 2015. Nel 2022 però questa storia finisce, pare infatti che i due litigassero molto. Prima della relazione con Corollo c'è però il tempo di un altro flirt: quello con il chirurgo Giovanni Angiolini.