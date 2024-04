Michelle Hunziker, siparietto con Gerry Scotti dietro alle quinte di Striscia: «È esaurito, ormai è andato»

Michelle Hunziker e Gerry Scotti stanno conducendo insieme questa nuova edizione di Striscia la Notizia e insieme sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. I due conduttori, infatti, oltre a divertirsi molto dietro all'iconico bancone, si sbellicano dalle risate anche dietro alle quinte e così, è successo anche nelle scorse ore.

Michelle ha ripreso Gerry mentre, appoggiato a una mensola nera, fissava il muro e cantava.

Il siparietto ha fatto divertire tutti i fan di Striscia che amano molto il rapporto d'amicizia tra i presentatori. La conduttrice, a corredo del video, ha scritto: «Ragazzi, abbiamo perso Gerry Scotti».

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Gerry Scotti si stavano preparando a entrare in scena e a condurre una nuova puntata di Striscia la Notizia, quando la conduttrice ha deciso di riprendere il collega concentrato a cantare. Il conduttore era rivolto verso il muro e cantava indisturbato fissando la parete. Michelle in sottofondo dice ridendo: «Ma cosa sta facendo? Ecco, questo è esaurimento nervoso, ormai è andato... Gerry è esaurito ragazzi, sta cantando contro il muro, però poi, si riprende eh, cioè stasera a Striscia lui è in forma». Nonostante le battute di Michelle, Gerry Scotti continua imperturbato a intonare le note di una canzone che parla d'amore.

L'amicizia tra Michelle e Gerry

Michelle Hunziker e Gerry Scotti, oltre a essere colleghi da molti anni, sono anche tanto amici e, qualche tempo fa, durante la loro intervista a Verissimo, avevano spiegato: «Noi siamo molto amici, abbiamo legato tanto nel corso degli anni. Ci divertiamo davvero e ci capiamo con uno sguardo, senza dirci niente».