Io Canto Generation, stasera su Canale 5 il ritorno dopo dieci anni del talent show di Gerry Scotti: giudici, squadre e novità

A dieci anni di distanza dall'ultima edizione, torna stasera su Canale 5 «Io Canto Generation», il talent show condotto da Gerry Scotti dove protagonisti sono ragazzi e ragazze dotati di un'innata passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una gara canora all'insegna del talento e delle emozioni. Vediamo ora chi saranno i capitani di queste squadre, i giudici e tutte le novità di questa nuova edizione.