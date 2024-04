Kourtney Kardashian, il rimedio contro l'influenza: «Per stare meglio ho bevuto il mio latte»

Kourtney Kardashian ha un segreto per stare bene: bere il proprio latte. A rivelarlo è stata lei stessa pubblicando una storia su Instagram, ora non più visibile, dove ha scritto: «Mi sono appena scolata un bicchiere di latte materno perché non mi sentivo bene a causa dell'influenza». Un rimedio molto particolare e che ha sbalordito molti fan, che hanno considerato la dichiarazione dell'imprenditrice «strana» e «inappropriata».

All'età di 44 anni, Kardashian lo scorso novembre è diventata mamma del suo quarto figlio. Da allora, la celebrità ha utilizzato molto spesso i propri canali social per sensibilizzare le emozioni provate durante la fase post parto e l'allattamento al seno, mostrandosi molto spesso sui social mentre allatta o mentre usa il tiralatte.

La reazione dei fan

Per quanto il suo rimedio possa risultare sorprendente, sono stati diversi i follower che hanno storto il naso non appena hanno letto le parole dell'imprenditrice.

Alcuni, sotto altre foto e video pubblicati sui suoi profili social, hanno deciso di scrivere alcuni commenti denigratori al riguardo.

«Serviva seriamente pubblicare una cosa del genere? Poteva anche evitare e tenere per sé il suo rimedio», hanno scritto. Altri invece, hanno pubblicato: «Se vuole davvero bere il latte dal suo seno, non dovrebbe condividere questa abitudine con tutti. Può anche tenere private alcune cose, non serve per forza condividere tutto. Certo che questa famiglia è proprio strana».