Elisabetta Canalis, l'addio a Roberto Cavalli: «Se c'è una persona che devo ringraziare, sei tu»

Roberto Cavalli è morto a 83 anni dopo una lunga malattia e il mondo della moda e non solo è in lutto. Sono stati tantissimi i vip che hanno reso omaggio al re dello stile animalier e tra questi spunta anche il pensiero di Elisabetta Canalis.

La showgirl, che in passato ha lavorato con lo stilista, ha voluto rendergli omaggio con una tenera dedica nel proprio profilo Instagram e il suo post ha collezionato migliaia di like e commenti in pochissimo tempo.

Nella sua dedica, l'ex velina di Striscia la Notizia scrive di essere molto rammaricata perché non riuscirà a essere presente al suo funerale per dargli l'ultimo saluto.

La dedica di Elisabetta Canalis

Roberto Cavalli ed Elisabetta Canalis sul red carpet che sorridono insieme e lo stilista e la modella che, vestiti con un look total black, si lasciano immortalare a un evento.

Sono queste le foto che ha pubblicato su Instagram la showgirl e che ha deciso di accompagnare con queste parole: «Ciao Robi, se c’è una persona a cui devo dire grazie sei tu e la tua famiglia. Il fatto di non poter essere in Italia per darti l’ultimo saluto mi spezza il cuore, quanti ricordi insieme…avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Riposa in pace».

Elisabetta con gli abiti Cavalli

Elisabetta Canalis ha indossato spesso abiti di Roberto Cavalli, inconfondibili per lo stile animalier. Così fece anche nel 2011 quando, accanto a Belen Rodriguez, fu una delle vallette del Festival di Sanremo: in quell'occasione, la showgirl vestiva proprio le creazioni dello stilista.