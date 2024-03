Elisabetta Canalis, selfie con l'ospite indesiderato: «Mi scusi signora»

Elisabetta Canalis viaggia spesso per lavoro e, in questo momento, si trova a Milano. La showgirl è partita dalla sua amata Los Angeles qualche giorno fa, ha fatto tappa a Palma di Maiorca, in Spagna, dove ha scattato qualche foto e, ora, si trova nella città italiana in cui ha vissuto tanti anni. Per l'ex velina di Striscia la Notizia è sempre un grande piacere tornare a Milano e, proprio per questo, ogni volta che si trova in città, scatta numerose foto ricordo. Così, è capitato anche questa mattina: Elisabetta si è messa in posa per un selfie che, però, ha incluso anche una signora che, fatalità, le stava passando dietro proprio in quel momento. La foto, comunque, è piaciuta molto ai suoi follower.

La storia Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, con un selfie, ha annunciato ai suoi numerosissimi fan di essere tornata in Italia. I suoi follower presumono che si trovi nel Bel Paese per qualche nuovo progetto di lavoro da realizzare che, però, non ha ancora svelato. L'autoscatto è molto divertente perché, nella foto, insieme alla showgirl compare anche una signora di passaggio che Elisabetta copre con un adesivo. La mamma di Skyler Eva, sorridente davanti all'Arco della Pace che si trova a Parco Sempione, scrive: «Buongiorno Milano!» e, poi, aggiunge: «Era quella uscita meglio... Scusi signora». Poi, l'ex velina di Striscia la Notizia si è recata in palestra per un allenamento di boxe e, infine, dal parrucchiere per una sistematina ai capelli.

Elisabetta Canalis e i social

Elisabetta Canalis posta sempre molte foto sui propri profili social, specialmente su Instagram, dove riceve sempre tanti complimenti.

L'ultimo post pubblicato dalla showgirl racchiude qualche scatto del suo soggiorno a Palma di Maiorca: «Veloce ma bellissimo», lo ha definito Elisabetta.