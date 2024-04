Elisabetta Canalis, il bikini tra le onde con la figlia Skyler sulle spalle scatena il commento di Elettra Lamborghini: «Che cocchi»

Le temperature ancora non sono bollenti ma Elisabetta Canalis in spiaggia con il suo bikini verde fango a metà primavera, ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. L'ex velina ha infatti approfittato delle vacanze scolastiche per trascorrere qualche giorno al mare a Miami insieme a due sue amiche e alla figlia Skyler, 8 anni.

La showgirl italiana ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto per mostrare ai follower i momenti più importanti tratti dalla sua fuga a Miami. Scatti bollenti in bikini mentre gioca e si diverte tra le onde del mare con la sua piccola Skyler.

Elisabetta Canalis a Miami

Sexy e ammiccante, Elisabetta Canalis non smette di pubblicare sul suo profilo Instagram foto «ipnotiche» per i suoi follower.

L'ex velina ha così trovato la sua oasi di pace sulle spiagge di Miami mostrando un fisico tonico, snello, scolpito, scattante. Con la ciliegina sulla torta, già un pizzico di un'abbronzatura dorata al punto giusto. L'ex velina di Striscia la Notizia gioca con malizia negli scatti social e si mette in posa con un cocco in mano. «Cocchi», scrive la showgirl su Instagram per descrivere il carosello di foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram.

I commenti dei follower

Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post. «Che fisico, che bella che sei e che te**e», ha scritto un follower. E ancora: «La perfezione. Vedo tanta gioia e serenità», ha scritto ancora un altro follower. Poco dopo la pubblicazione delle foto di Elisabetta Canalis, non è tardato ad arrivare il commento di Elettra Lamborghini: «Che cocchi», con l'aggiunta di un emoji con la linguaccia.