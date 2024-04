Chanel Totti, il bikini floreale in vacanza alle Maldive anticipa il trend dell'estate sotto l'occhio vigile di papà Francesco

Chanel Totti è volata alle Maldive per festeggiare le vacanze di Pasqua insieme al fidanzato Cristian Babalus e al papà Francesco Totti, accompagnato da Noemi Bocchi e la figlia Sofia Caucci.

La figlia di Totti ha pubblicato molte storie su Instagram in cui rideva e sorrideva alla telecamera, felice di essere sotto il sole delle isole, con l'acqua cristallina davanti a lei. Bikini indossato e occhiali da sole, Chanel è pronta a lasciarsi alle spalle la solita Pasquetta piovosa italiana.

Il bikini floreale

Chanel Totti ha condiviso uno scatto della sua vacanza alle Maldive: piedi nella sabbia, sguardo abbassato e bikini floreale a due pezzi che diventerà sicuramente un trend di quest'estate.

Immancabile il piercing all'ombelico che ha già da qualche anno, con due brillantini a decorare la pancia. I commenti dei fan sono arrivati subito: «Bellissima!»

La figlia di Totti ha esibito un fisico asciutto e in forma, frutto delle numerose ore passate in palestra, con il suo personal trainer che la faceva allenare anche sotto il sole e sulla strada davanti a tutti per avere più libertà di movimento.