Stefania Orlando, la foto sexy in pizzo nero. Poi la confessione: «Vorrei essere qui...»

Stefania Orlando in pizzo nero sensualissima è in cerca di un compagno? La showgirl ha condiviso con i suoi fan uno scatto di sé in intimo nero, molto sexy, che arriva in seguito agli scatti estivi che hanno fatto emozionare i suoi fan.

La 56enne, ex concorrente del GfVip, infatti, nelle ultime settimane ha mostrato la sua forma fisica con orgoglio e fierezza e proprio nelle ultime ore ha condiviso una carrellata di immagini in bikini che hanno lasciato alcuni dubbi ai fan. Scopriamo insieme perché.

In cerca dell'amore

Dopo la rottura della sua relazione con il chitarrista Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando aveva raccontato a Chi di aver ritrovato la pace e a Verissimo, disse, di star bene da sola.

Oggi, con gli occhi forse un po' più pensierosi, torna al passato e scrive: «È qui che vorrei essere in questo momento, con il corpo e con la mente. La nostalgia dei bei momenti è un’arma a doppio taglio, ci regala emozioni positive ma anche negative. I ricordi devono essere rimossi per poter guardare avanti?».

«Nostalgia canaglia»

Non è chiaro se il riferimento sia proprio al passato amoroso o ai giorni estivi appena trascorsi in vacanza, ma i fan a supporto le consigliano di non rimuovere mai i ricordi che sono il motore per andare avanti.