Elisabetta Canalis adotta il cane Charlie: «Abbiamo aggiunto un posto a tavola». Il video con il meticcio di 10 anni commuove i fan

Elisabetta Canalis condivide molto delle sue giornate con i suoi milioni di fan e tutti sanno benissimo che nutre un profondo amore e rispetto nei confronti di tutti gli animali, specie dei cani. La showgirl sarda, ne ha due, Nello e Megan e, qualche mese fa, ha salutato la sua Mia con un post struggente. Ora, però, Elisabetta ha addottato un nuovo amico ovvero Charlie e ha raccontato con un video commovente il momento dell'adozione, l'arrivo a casa, il bagno e la toelettatura e, ovviamente, l'incontro con Skyler Eva. Il cagnolino, che ha 10 anni, sembra davvero felice e rilassato, è rinato e dopo un periodo di vita trascorso in canile, anche lui potrà ricevere affetto e amore dalla sua nuova famiglia.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

La didascalia che accompagna il video di Elisabetta Canalis, recita così: «Charlie mi hai fregato anche tu come Nello e Megan! Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance. Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi li.

Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia.

Buona vita Charletto», aggiungendo un cuore rosso.

L'amore di Elisabetta per gli animali

Elisabetta Canalis non ha mai nascosto il suo amore per gli animali, tanto che si è sempre battuta per i loro diritti e continua a farlo. Non è raro, infatti, che nel suo profilo Instagram compaiano annunci del canile o richieste di raccolte fondi per gli amici a quattro zampe.