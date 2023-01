Chiara Ferragni sexy a Parigi per la settimana della moda: selfie con Kylie Jenner

Chiara Ferragni in questo momento si trova a Parigi per la settimana della moda dove parteciperà a diverse sfilate insieme anche alla sorella minore Valentina Ferragni. Questa mattina, lunedì 23 gennaio, l'influencer ha partecipato alla sfilata di Schiaparelli, brand che la vestirà anche in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Chiara indossava un completino super sexy e il make up era da urlo. All'evento ha partecipato anche Kylie Jenner, una delle sorelle minori di Kim Kardashian.

Il look di Chiara

In occasione della sfilata di moda organizzata da Schiaparelli, Chiara Ferragni ha indossato una tutina nera con alcuni inserti color oro, delle calze a pois e delle scarpe decolleté nere. Gli accessori che portava l'influencer erano ovviamente sempre firmati Schiaparelli: un paio di orecchini oro con un occhio al centro e una borsa bianca con occhi, naso e bocca sempre in oro.

La foto con Kylie Jenner

Chiara Ferragni non si è lasciata poi sfuggire l'occasione di scattarsi una foto insieme a Kylie Jenner che aveva un outfit tutt'altro che sobrio. L'imprenditrice indossava un vestito nero con una testa di leone (finta) sulla parte anteriore.