Non ha le chiavi e prova ad entrare in casa passando dalla finestra a 87 anni: volo-choc, è gravissimo

POTENZA PICENA - Resta chiuso fuori casa, ma cade dalla finestra mentre cerca di entrare: soccorso un uomo di 87 anni. È stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, verso mezzogiorno, in una abitazione in via Gasparrini, nella zona del campo sportivo di Potenza Picena.

Un uomo di 87 anni, rimasto chiuso fuori casa, stava cercando di entrare nell’abitazione, passando dalla finestra, dopo aver appoggiato una scala a fare da ponte tra un silos e l’infisso. Ma ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla finestra. Un volo da una altezza di sette, otto metri circa, con l’ottantasettenne che è precipitato tra il muro di casa e il silos. Immediatamente qualcuno ha allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova.

Considerata la gravità dei traumi riportati dall’uomo, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata sul campo sportivo. L’anziano è stato caricato e trasportato, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.