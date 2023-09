MATELICA - Rissa ieri pomeriggio ai giardini di Matelica. Intorno alle 17 due gruppi di giovani, uno di origine italiana e uno di origine straniera, se le sono date di santa ragione, sotto gli occhi dei passanti intenti a recarsi alla fiera di Sant’Adriano, tradizionale appuntamento della festa del patrono.

La scena non è passata inosservata e qualcuno ha chiesto l’intervento dei carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti. I due gruppi di avversari, sia ragazze che ragazzi di origine italiana e di origine straniera sono venuti alle mani, incuranti di tutto e si sono picchiati duramente, tanto che in diversi hanno riportato delle contusioni. Ci è voluto diverso tempo prima che la situazione tornasse alla normalità, grazie al deciso intervento dei carabinieri. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno condotto due feriti in pronto soccorso. Sono volati pugni e una persona è finita anche contro un lampione.

Saranno i carabinieri a ricostruire gli esatti contorni di quanto accaduto e ad accertare le responsabilità di chi ha scatenato la rissa. La scena di violenza a cui in tanti hanno assistito loro malgrado, in quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla domenica di settembre, dedicata solamente alla tradizionale festa del patrono è andata avanti per oltre mezz’ora.