Gratta e vince due milioni a Verona, i colleghi gli fanno causa: «Il premio andava diviso». E in tribunale volano insulti

VERONA - Vince due milioni al Gratta e Vinci ma finisce in tribunale. Succede a Verona, dove a fare causa al (fortunato?) vincitore sono stati due amici (e colleghi di lavoro), che lo accusano di aver incassato i soldi da solo, mentre doveva essere un premio condiviso. E in aula i tre, Ricardo, Giovanni e Christian, sono quasi arrivati alle mani.

Vince due milioni e gli fanno causa, cosa è successo

Come spesso gli era accaduto, i tre operai avevano comprato un pacchetto di Gratta e Vinci in comune, con l'accordo di dividere eventuali premi in parti uguali. Il 22 febbraio del 2021, però, tra quei biglietti c'è quello che cambia la vita: 2 milioni di euro. Lo gratta Ricardo, piastrellista di origine brasiliana, che decide però di incassare il premio da solo.

Lo scontro in aula

Quando gli altri scoprono cosa è successo, gli fanno causa. Adesso si ritrova accusato appropriazione indebita.

I tre si sono ritrovati lunedì in aula di tribunale e sono andati a un passo dalla rissa, scrive il Corriere del Veneto. «”Mafioso” a me? Guarda che non mi fai paura...», ha urlato uno degli operai all'ex amico. I tre hanno continuato a insultarsi, con le mogli che sono intervenute e dare man forte ai mariti. Il risultato, al momento è un danno per tutti. I soldi rimangono congelati. Nessuno potrà metterci mano, finché non si deciderà chi ha ragione.