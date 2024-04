Gratta e Vinci, lite tra amici: comprano i biglietti insieme e vincono 5 milioni, ma uno dei due si tiene tutti i soldi

Comprano un Gratta e Vinci, vincono 5 milioni di euro e litigano qualche minuto dopo. Accade a Roma dove due camionisti, amici, sono finiti in tribunale dopo che uno dei due si è intascato il biglietto vincente senza alcuna intenzione di dividere la vincita con l'altro. Lo racconta il quotidiano Il Messaggero: Pierluigi, abruzzese, e Massimo, della Romanina, si erano conosciuti nel 2020 e per tanto tempo si sono visti il sabato pomeriggio in un bar, finiti i loro viaggi di lavoro. Investivano 50 euro a testa in Gratta e Vinci, per tentare la fortuna e svoltare.

«Se vinciamo facciamo a metà»

Per mesi, racconta Il Messaggero, hanno inseguito quel sogno: «Se vinciamo facciamo a metà». Poi la fortuna arriva, ma a intescare i soldi è stato soltanto uno dei due: "colpa" di un incidente in moto, che ha fatto saltare a Pierluigi il consueto appuntamento. Massimo compra comunque i biglietti e vince, ma non divide in parti uguali. «Vallo a dimostrare che quei soldi spesi per acquistare i biglietti erano anche i miei», dice Pierluigi.

Colpa di un incidente in moto

La storia risale al 2022: «Caddi e mi feci molto male per cui il lunedì non andai a lavoro e non incontrai Massimo che però aveva acquistato cinque gratta e vinci da 20 euro vincendo con un uno e con il numero 19 ben cinque milioni di euro. Mi mandò la foto del biglietto commentando “abbiamo svoltato” ma non è stato così purtroppo». «Pensi che la compagna - racconta ancora - avendo paura che qualcuno potesse rubargli il biglietto perché alla Romanina si era sparsa la voce mi chiese aiuto e io li ospitai da me, in Abruzzo, per una notte trovandogli poi una sistemazione in cui rimasero per alcuni mesi ma i soldi mai avuto».