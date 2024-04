Bonus spesa da 940 euro: cosa si può comprare, cosa no (l'elenco completo) e chi è escluso

Un nuovo bonus verrà varato e sarà il bonus spesa che offrirà alle famiglie che hanno i requisiti circa mille euro. Novecentoquaranta, per la precisione, che sarebbero un aiuto non indifferente per le famiglie che si trovano in difficoltà. Ecco l'elenco completo di cosa si può comprare e cosa no.





Cosa si può comprare

Attraverso il bonus spesa da 940 euro ecco quali sono gli alimenti che si possono comprare: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco; latte e suoi derivati; uova; olio d'oliva e di semi; prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi; semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali; miele naturale; zuccheri; cacao in polvere; cioccolato; acque minerali; aceto di vino; caffè, tè, camomilla.