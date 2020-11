Corsa ai bonus per la spesa e i bambini: nella prima settimana già 3.800 richieste

PESARO - Domande per il Bonus Bambini e Bonus Spesa al “giro di boa”, 3.800 richieste nella prima settimana. Il 2 novembre, e il giorno successivo, quando sono stati aperti i canali telematici del sito istituzionale del Comune, e quelli telefonici, per presentare le domande dei bonus spesa e bonus bambini, c’è stata una richiesta molto elevata: 1.600 richieste per le agevolazioni a favore dei figli, 850 per i voucher da spendere in generi alimentari e altri di prima necessità. Poi si è verificato un rallentamento fisiologico, e una ripresa successiva.



Il resoconto della prima settimana fornito dagli uffici comunali competenti indica 2.450 domande per il bonus bambini, 1.320 per il bonus spesa. «Teniamo conto - puntualizza l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi - che 2.450 domande del bonus bambini danno risposta indicativamente, secondo le medie stimate, a 3700 bambini, perchè ci sono famiglie con due o anche più figli». Sull’altro bonus, quello legato alla spesa, Pozzi riferisce che «si tratta, e siamo ancora alla prima settimana, di un numero elevato: da una parte conferma che questa pandemia sta generando situazioni di difficoltà economica assolutamente nuove, e tante persone hanno necessità di ricevere aiuti.



«Questi numeri, in particolar modo quelli sul bonus spesa, confermano l’importanza e la correttezza della scelta di destinare questo milione straordinario arrivato a Pesaro, subito e direttamente alle famiglie pesaresi. Se queste famiglie che hanno richiesto il bonus spesa rientrano in quelle fasce di reddito che abbiamo individuato con scaglioni piuttosto bassi, sono famiglie che hanno bisogno di un aiuto economico oggi riguardo ad una situazione economica molto complessa. La correttezza nell’essere rapidi e veloci nel destinare queste risorse alle famiglie pesaresi è una scelta che a riprova dei numeri, si sta dimostrando quella migliore che si poteva fare».

Il bonus spesa, che sarà consegnato sotto forma di buono spesa dal valore di 10 euro, potrà essere speso in negozi della città per l’acquisto di beni di prima necessità e alimentari. Il Bonus Bambini ha una disponibilità generale di 600mila euro, si rivolge a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni. Ciascuno di loro riceverà 100 euro in buoni spesa (escluse le famiglie con reddito ad ottobre superiore a 4 mila euro). Verranno stilate due liste. La prima comprende le attività che accetteranno buoni sociali alimentari (quindi generi alimentari, igiene persona e prodotti farmaceutici). Nella seconda verranno inseriti i negozi che riceveranno i bonus per la crescita (quindi materiale didattico, libri, cartolibreria, pc, tablet, prodotti prima infanzia).



I bonus potranno essere accettati anche dalle attività che svolgono asporto: una decisione, quest’ultima, presa dal Comune alla luce delle nuove restrizioni dettate dal Dpcm, che prevedono, per queste categorie, la chiusura anticipata alle ore 18 ma autorizzano la consegna a domicilio e l’asporto fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. le domande si potranno presentare on line sul sito del Comune fino al 12 novembre. I bonus verranno poi distribuiti da Protezione Civile e volontari del Quartiere dal 16 al 22 novembre e si potranno spendere fino al 31 gennaio 2021 (Spesa), e fino al 30 aprile 2021 (Bambini).

