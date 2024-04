PESARO - Ruba la carta di credito dell'amico, invalido, per comprare gratta e vinci con l'obiettivo di fare soldi ed entrare in possesso di droga. Piano disgraziato: l'uomo, un 40enne italiano con alle spalle diverse denunce, è stato ricosciuto dalle telecamere del negozio e denunciato. Era stato il suo compagno d'appartamento, un italiano con invalidità permanente e in stato di palese difficoltà, a denunciare il furto della propria carta di credito.

La denuncia

Una volta scattati i controlli, sulla base delle indebite transazioni eseguite, si è risaliti all'identità sulla base delle telecamere di sicurezza. Il personale della Squadra Volante lo ha rintracciato e messo di fronte all’evidenza dei fatti, l’uomo ammetteva di aver sottratto la tessera bancaria al compagno con cui condivide l’alloggio per acquistare dei gratta e vinci con la speranza di utilizzare i soldi della vincita per comprare dello stupefacente, essendo oltretutto anche tossicodipendente. Il 40enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto con destrezza e indebito utilizzo di carta di credito.