«Abbiamo vinto 1 milione al Gratta e Vinci ma la mia fidanzata mi ha lasciato e vuole tenersi i soldi. È moralmente ingiusto, le ho fatto causa»

Comprare un Gratta e Vinci e scoprire di aver vinto un milione di euro è una di quelle gioie che capitano di rado nella vita. Ma venire a conoscenza che la tua ragazza, con la quale hai comprato il biglietto vincente, ha deciso di lasciarti e riscuotere da sola i soldi, è un duro colpo che porta inevitabilmente a dei risvolti legali.

Due fidanzati del Lincolnshire, in Inghilterra, sono finiti in tribunale dopo aver vinto un milione di euro comprando un gratta e vinci: lei ha lasciato il fidanzato un paio di settimane dopo la vincita, tenendo stretto nelle sue mani il tagliando fortunato. Non ha alcuna intenzione di dividere i soldi con nessuno, men che meno con il suo ex. E lui le ha fatto causa per ottenere metà dell'importo.

Michael Cartlidge, 39 anni, e Charlotte Cox,37, sono ora davanti al giudice per stabilire a chi andrà la ricca vincita.

L'ex fidanzato sostiene che i soldi andrebbero divisi in parti uguali. Perché? Lui si è definito la mente, mentre lei sarebbe solo stata l'esecutrice materiale del suo progetto: il braccio.

Nonostante sia la donna a detenere il biglietto, il 39enne ha spiegato al Sun che è stato lui ad avere l'idea di comprare il gratta e vinci e tentare così la fortuna. Poi, ha ammesso che è stata la sua ex fidanzata a comprare il biglietto con i suoi soldi. «Sono sotto choc - ha detto Michael Cartlidge - Ammetto che non avremmo ottenuto quel biglietto senza Charlotte, ma nemmeno lei l'avrebbe comparato senza la mia indicazione. So che è stata lei a pagare quel tagliando, ma non è moralmente giusto quello che pretende. Bisogna dividere». La 37enne, invece, sostiene di essere stata lei a grattare il biglietto e che all'ex fidanzato non spetta nulla.

Sul caso è stata avviata un'indagine: i proprietari del locale dove la coppia ha comprato il biglietto sostengono che la cifra debba essere divisa, mentre i proprietari della National Lottery, ritengono Charlotte l'unica proprietaria del premio.

Sarà ora il giudice a decidere a chi andrà quel milione di euro conteso.